«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Мюнхенцы взяли титул в 10-й раз подряд

Сегодня, 23 апреля, мюнхенская «Бавария» в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1.



Благодаря победе в матче с «Боруссией» «Бавария» обеспечила себе досрочную победу в чемпионате Германии. Мюнхенцы набрали 75 очков после 31 тура, у ближайшего преследователя – дортмундцев – 63 очка. Поскольку в Бундеслиге 34 тура, «Боруссия» не сможет догнать «Баварию» по количеству очков.



«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге. У «Боруссии» Д восемь побед в немецком первенстве, в последний раз «шмели» становились чемпионом в сезоне-2011/2012.



В трёх оставшихся турах «Баварии» предстоит сыграть с «Майнцем», «Штутгартом» и «Вольфсбургом».