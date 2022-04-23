Судья приостанавливал игру «Сент-Этьен» — «Монако» на 25 минут из-за файеров на поле

Сегодня, 23 апреля, «Сент-Этьен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 принимал «Монако». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
К середине второго тайма хозяева проигрывали со счётом 3:1, после чего фанаты «Сент-Этьена» начали жечь файеры и бросать их на поле, а также запускать салюты. Поле арены заволокло дымом, арбитр встречи Бастьен Дешепи принял решение о приостановке матча. Через 25 минут судья вернул команды на поле.
В составе монегасков отличились нападающие Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фоланд и Мирон Боадю. Также автогол забил защитник хозяев Тимоте Колодзейчак. Единственный мяч «Сент-Этьена» на счету форварда Вахби Хазри, он отличился с пенальти.
После 34 туров «Монако» располагается на третьей строчке в таблице, у монегасков 59 очков. «Сент-Этьен» (31) – на 18-й строчке.
- 23 апреля 2022
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