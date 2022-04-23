«Базель», за который выступает Чалов, проведёт благотворительный матч с киевским «Динамо»

Швейцарский «Базель» проведёт благотворительный матч с киевским «Динамо», сообщает пресс-служба швейцарцев в соцсетях клуба. Встреча пройдёт 4 мая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.



Ранее донецкий «Шахтёр» объявил, что проведёт серию благотворительных матчей с командами из США и Европы.



Отметим, что в составе швейцарской команды выступает российский нападающий Фёдор Чалов, арендованный у московского ЦСКА. Форвард провёл 11 матчей за «Базель», в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.



Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.