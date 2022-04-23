Гол Брозовича в девятку — в видеообзоре матча «Интер» — «Рома»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане в рамках 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Рому». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился защитник «нерадзурри» Дензел Думфрис, ему ассистировал Хакан Чалханголу. На 40-й минуте преимущество «Интера» удвоил полузащитник Марсело Брозович, голевой пас отдал Иван Перишич.
На 52-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий Лаутаро Мартинес, результативной передачей отметился Чалханоглу. На 85-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян.
Миланский «Интер» набрал 72 очка в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Действующий чемпион страны — «Интер».
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