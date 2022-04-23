«МЮ» заинтересован в подписании хавбека «РБ Лейпциг», конкурент — «Бавария»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер входит в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Видеть австрийского футболиста в своей команде хотят в «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

24-летний Лаймер пополнил состав немецкого клуба в 2017 году, перейдя из «Зальцбурга». В нынешнем сезоне полузащитник в 37 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Лаймером и «РБ Лейпциг» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает австрийского футболиста в € 26 млн.

На счету Лаймера 20 матчей в составе национальной команды. Он дебютировал за неё в 2019 году и успел отметиться во встречах за сборную двумя голами и шестью результативными передачами.