Эмоции игроков «Баварии» после 10-й подряд победы в Бундеслиге. Видео

Сегодня, 23 апреля, мюнхенская «Бавария» в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1, что принесло подопечным Юлиана Нагельсмана победу в чемпионате Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд стали триумфаторами национального первенства.



После матча началось чествование «Баварии». Футболисты получили трофей – серебряную салатницу, а также устроили пивной душ для Нагельсмана. В то же время руководство клуба праздновало чемпионство, поднимая бокалы за победу.

Отметим, что «Бавария» установила рекорд для клубов из топ-5 европейских лиг по числу побед в чемпионате подряд. Команда из Мюнхена превзошла достижение туринского «Ювентуса», у которого было 9 побед подряд в Серии А.