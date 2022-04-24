«Ювентус» провёл переговоры с агентами Анхеля Ди Марии
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«Ювентус» провёл переговоры с представителями аргентинского полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании 34-летнего футболиста выразили «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Интер». Соглашение аргентинского полузащитника с французской командой истекает в конце нынешнего сезона.
Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Ди Мария выступает за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Франции нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.
Новость по теме«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию
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