«Ювентус» провёл переговоры с агентами Анхеля Ди Марии

«Ювентус» провёл переговоры с представителями аргентинского полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании 34-летнего футболиста выразили «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Интер». Соглашение аргентинского полузащитника с французской командой истекает в конце нынешнего сезона.



Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Ди Мария выступает за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Франции нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.

Новость по теме «Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию