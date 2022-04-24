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Гвардиола высказался о Жезусе, которым интересуется «Арсенал»

Гвардиола высказался о Жезусе, которым интересуется «Арсенал»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил нападающего команды Габриэла Жезуса с покером в игре 34-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (5:1).

«Я очень рад за Габриэла Жезуса, правда. Хочу сказать, что Габриэл — наш футболист. Не знаю, что произойдёт дальше, но Жезус — игрок «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» рассматривает возможность перехода бразильского нападающего и уже связывался с представителями 25-летнего бразильского футболиста, чтобы обсудить условия личного контракта. Отмечалось, что Жезус открыт для перехода в лондонский клуб из-за нехватки игрового времени в «Манчестер Сити».

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