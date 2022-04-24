Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор чемпионского матча «Баварии» с дортмундской «Боруссией»

Видеообзор чемпионского матча «Баварии» с дортмундской «Боруссией»
Комментарии

Вчера, 23 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Хозяева одержали победу – 3:1, что обеспечило мюнхенцам досрочное чемпионство в Германии.

Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. На 34-й минуте преимущество «Баварии» удвоил нападающий Роберт Левандовски, голевой пас отдал Томас Мюллер.

На 52-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Эмре Джан. На 83-й минуте взятием ворот отметился хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала.

«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге. У «Боруссии» Д восемь побед в немецком первенстве, в последний раз «шмели» становились чемпионом в сезоне-2011/2012.

Новость по теме
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Мюнхенцы взяли титул в 10-й раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022