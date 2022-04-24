Видеообзор чемпионского матча «Баварии» с дортмундской «Боруссией»

Вчера, 23 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Хозяева одержали победу – 3:1, что обеспечило мюнхенцам досрочное чемпионство в Германии.
Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. На 34-й минуте преимущество «Баварии» удвоил нападающий Роберт Левандовски, голевой пас отдал Томас Мюллер.
На 52-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Эмре Джан. На 83-й минуте взятием ворот отметился хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала.
«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге. У «Боруссии» Д восемь побед в немецком первенстве, в последний раз «шмели» становились чемпионом в сезоне-2011/2012.
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