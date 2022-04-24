Глава «ПСЖ» — о победе в чемпионате: Лига 1 очень сложна, 10-й титул — достижение

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о победе команды в чемпионате Франции.



«Завоевание 10-го титула – очень важное достижение! Это вознаграждение за ту огромную работу, которую мы проделали за 11 лет.



Лига 1 очень сложна, и победа в ней — одна из наших главных целей. Мы пишем историю клуба», — цитирует Аль-Хелаифи Canal Supporters.



Отметим, что «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1, у обеих команд по 10 побед. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.



В оставшихся матчах «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть со «Страсбургом», «Труа», «Монпелье» и «Метцем».