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«Бетис» выиграл Кубок Испании, победив «Валенсию» в серии пенальти

«Бетис» выиграл Кубок Испании, победив «Валенсию» в серии пенальти
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В ночь с 23 на 24 апреля в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» состоялся финальный матч Кубка Испании сезона-2021/2022, в котором «Бетис» обыграл «Валенсию» в серии пенальти и стал обладателем титула.

В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 11-й минуте нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас с передачи Эктора Бельерина открыл счёт в матче. Форвард «Валенсии» Уго Дуро на 30-й минуте забил ответный гол после паса Илаша Морибы. В дополнительное время командам забить не удалось.

В серии пенальти полузащитник «Валенсии» Юнус Муса пробил мимо ворот. Решающий 11-метровый удар реализовал защитник «Бетиса» Хуан Гонсалес, вышедший на замену на 105-й минуте встречи.

Кубок Испании. Финал
23 апреля 2022, суббота. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
5 : 4
Валенсия
Валенсия
1:0 Иглесиас – 11'   1:1 Дуро – 30'
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