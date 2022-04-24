«Бетис» выиграл Кубок Испании, победив «Валенсию» в серии пенальти
Поделиться
В ночь с 23 на 24 апреля в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» состоялся финальный матч Кубка Испании сезона-2021/2022, в котором «Бетис» обыграл «Валенсию» в серии пенальти и стал обладателем титула.
В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 11-й минуте нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас с передачи Эктора Бельерина открыл счёт в матче. Форвард «Валенсии» Уго Дуро на 30-й минуте забил ответный гол после паса Илаша Морибы. В дополнительное время командам забить не удалось.
В серии пенальти полузащитник «Валенсии» Юнус Муса пробил мимо ворот. Решающий 11-метровый удар реализовал защитник «Бетиса» Хуан Гонсалес, вышедший на замену на 105-й минуте встречи.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
03:22
-
02:00
-
01:55
-
00:48
-
00:31
-
00:20
-
00:08
-
00:04
-
00:02
- 23 апреля 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:50
-
23:24
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:17
-
22:06
-
22:02
-
21:46
-
21:42
-
21:31
-
21:27
-
21:24
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
Партнерский контент