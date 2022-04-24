Рангник — о третьем голе «Арсенала» в ворота «Манчестер Юнайтед»: там явно был офсайд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о третьем голе «Арсенала» в ворота манкунианцев в матче 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«В их третьем голе явно был офсайд. Я разговаривал с Давидом де Хеа после игры, и он сказал мне, что просто не видел мяч, потому что Нкетиа находился между Гранитом Джакой и им самим. Они проверили это, но по какой-то причине всё же засчитали гол», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Напомним, встреча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» проходила вчера, 23 апреля, и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал», набрав 60 очков, занимает четвёртое место, «Манчестер Юнайтед» с 54 баллами находится на шестой строчке.