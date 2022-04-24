Журналист Романо: Ди Мария покинет «ПСЖ» по окончании сезона на правах свободного агента
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария до сих пор не провёл переговоров с клубом о продлении контракта и покинет команду по окончании сезона в качестве свободного агента, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По словам источника, парижский клуб не проявил заинтересованности в пролонгации сотрудничества с аргентинским футболистом.
Контракт Ди Марии с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Лиги 1 34-летний Анхель Ди Мария провёл за парижан 22 игры, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.
Напомним, ранее Ди Мария выступал за ряд европейских клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Реал» (Мадрид) и «Бенфика».
Transfermarkt оценивает стоимость Ди Марии в € 15 млн.
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