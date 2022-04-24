Серхио Рамос поделился эмоциями после победы в чемпионате Франции с «ПСЖ»

Испанский защитник «Пари-Сен Жермен» Серхио Рамос поделился эмоциями после победы в чемпионате Франции.



«Мы чемпионы! Мы полностью заслужили этот успех, я счастлив и горжусь командой. Горд тем, что впервые выиграл французскую Лигу 1 и завоевал свой шестой чемпионский титул в карьере. Всех благодарю за поддержку», — написал Рамос в социальных сетях.



Благодаря ничьей в матче с «Лансом» «ПСЖ» обеспечил себе досрочное чемпионство во Франции. Парижский клуб набрал 78 очков после 34 туров. У ближайшего преследователя – «Марселя» — 62 очка. У команды из Марселя нет математических шансов догнать «ПСЖ».

В оставшихся матчах «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть со «Страсбургом», «Труа», «Монпелье» и «Метцем».