Серхио Рамос поделился эмоциями после победы в чемпионате Франции с «ПСЖ»
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Испанский защитник «Пари-Сен Жермен» Серхио Рамос поделился эмоциями после победы в чемпионате Франции.
«Мы чемпионы! Мы полностью заслужили этот успех, я счастлив и горжусь командой. Горд тем, что впервые выиграл французскую Лигу 1 и завоевал свой шестой чемпионский титул в карьере. Всех благодарю за поддержку», — написал Рамос в социальных сетях.
Благодаря ничьей в матче с «Лансом» «ПСЖ» обеспечил себе досрочное чемпионство во Франции. Парижский клуб набрал 78 очков после 34 туров. У ближайшего преследователя – «Марселя» — 62 очка. У команды из Марселя нет математических шансов догнать «ПСЖ».
В оставшихся матчах «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть со «Страсбургом», «Труа», «Монпелье» и «Метцем».
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