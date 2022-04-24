Ральф Рангник: не могу сказать, что игроки «МЮ» хорошо ладят друг с другом

После победы лондонского «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 главный тренер манкунианцев Ральф Рангник поделился мнением об атмосфере внутри команды.

«Очевидно, что после таких игр, как сегодня, или после игры с «Ливерпулем» или «Эвертоном» в раздевалке наверняка возникает массовое разочарование. Это нормально. Было бы скорее проблемой, если бы всё было по-другому. Я не вижу особых сложностей с атмосферой в раздевалке, однако не осмелюсь сказать, что футболисты клуба очень хорошо ладят друг с другом», — приводит слова Рангника Marca.

Напомним, в турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал», набрав 60 очков, занимает четвёртое место, «Манчестер Юнайтед» с 54 баллами находится на шестой строчке.



Ранее сообщалось, что немца Ральфа Рангника по окончании текущего сезона на посту тренера «МЮ» сменит нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.