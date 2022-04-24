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Нойер: не можем представить «Баварию» без Мюллера

Нойер: не можем представить «Баварию» без Мюллера
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер после матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:1) поделился мнением о завоевании чемпионского титула в Германии.

«Выиграть чемпионат всегда приятно. Мы с Томасом Мюллером стали чемпионами в десятый раз подряд — это потрясающе. Он для меня больше, чем товарищ по команде. Он — лидер. Мы не можем представить команду без него.

После вылета из Лиги чемпионов было очень важно завершить сезон на хорошей ноте. Мы не хотели, чтобы неудача повлияла на нас. Мы все стремились завоевать чемпионский титул», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге.

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