Килиан Мбаппе высказался об уходе с трибун фанатов «ПСЖ» во время матча с «Лансом»

Нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не расстроило поведение болельщиков на матче «ПСЖ» – «Ланс» (1:1). По итогам этой игры парижский клуб за четыре тура до конца соревнований оформил 10-й титул чемпионов Франции. Фанаты «ПСЖ» стали покидать трибуны за несколько минут до окончания встречи в знак протеста против руководства клуба.

«Я не расстроен. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах оставались люди, ушло меньшинство. Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую их часть. Стадион был заполнен.

Мы отпраздновали победу в раздевалке, не хватало только кубка. Я наслаждаюсь этим», – приводит слова Мбаппе L’Equipe.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ», сумел забить 22 гола и сделать 14 результативных передач.