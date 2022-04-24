«Лейпциг» не намерен отпускать Нкунку в топ-клубы. «Быки» хотят сохранить костяк команды

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф заявил о намерении сохранить костяк команды на следующий сезон. В частности, «быки» не намерены отпускать Кристофера Нкунку, который вызывает интерес у ряда топ-клубов.

«Я говорил это раньше и повторю снова: Нкунку будет нашим игроком в следующем сезоне. Наша цель — сохранить костяк команды на следующий сезон», — приводит слова Минтцлаффа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Нкунку забил 30 голов и отдал 19 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн. Сейчас интерес к нему проявляют «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и ряд других клубов.