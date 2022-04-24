«Арсенал» готов заплатить почти € 60 млн за форварда «Ромы» Абрахама

Лондонский «Арсенал» намерен серьёзно усилиться ближайшим летом в случае выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. Одной из главных целей «канониров» является нападающий римской «Ромы» Тэмми Абрахам, информирует Daily Star.

Согласно сведениям источника, «Арсенал» готов заплатить почти € 60 млн за 24-летнего британского форварда, который является воспитанником «Челси».

С начала текущего сезона Абрахам забил уже 24 мяча за «Рому» во всех соревнованиях. В XXI веке за «Рому» аналогичную результативность демонстрировали лишь два игрока – Франческо Тотти и Эдин Джеко, причём каждый из них делал это дважды.

Напомним, Абрахам стал игроком «Ромы» летом 2021 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 40 млн. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.