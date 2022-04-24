Кечинов: «Спартак» во всеоружии. Если выйдет с настроем, как в дерби, обыграет «Ростов»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится сегодня, 24 апреля.
«Спартак» сейчас во всеоружии, победил в важном матче с ЦСКА. Это придаст команде уверенности в себе, ну и позитивный подъём. Если красно-белые выйдут на поле в Ростове с таким же желанием и настроем, как в дерби, то они выиграют.
Что касается принципиального матча, то каждая игра должна быть принципиальной для футболистов и тренеров. «Спартак» сейчас на эмоциональном подъёме, состав у команды сильнее, чем у «Ростова». Поэтому, считаю, красно-белые должны победить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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