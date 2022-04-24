Мостовой: с «Ростовом» «Спартак» будет в приподнятом настроении после победы над ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Спартак».
«Вряд ли дорога на поезде как-то может повлиять на состояние игроков «Спартака». Сейчас поезда комфортные. Просто это занимает большое количество времени, но ничего страшного, все молодые ребята. Фаворита в матче «Ростов» — «Спартак» нет. Даже в других матчах фавориты уходят на вторые роли. Сейчас мало иностранцев. Может, красно-белые просто будут в приподнятом настроении после победы над ЦСКА. Нужно посмотреть на составы, у «Спартака» может быть много изменений после Кубка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 24 апреля 2022
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