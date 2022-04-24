Мостовой: с «Ростовом» «Спартак» будет в приподнятом настроении после победы над ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Спартак».

«Вряд ли дорога на поезде как-то может повлиять на состояние игроков «Спартака». Сейчас поезда комфортные. Просто это занимает большое количество времени, но ничего страшного, все молодые ребята. Фаворита в матче «Ростов» — «Спартак» нет. Даже в других матчах фавориты уходят на вторые роли. Сейчас мало иностранцев. Может, красно-белые просто будут в приподнятом настроении после победы над ЦСКА. Нужно посмотреть на составы, у «Спартака» может быть много изменений после Кубка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.