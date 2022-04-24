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Тухель высоко оценил полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

Тухель высоко оценил полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высоко оценил игровые качества полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Насколько высоко я оцениваю Райса? Очень высоко. Он впечатляет, очень хороший парень. Райс является воспитанником академии «Челси» и доказывает свои качества. Мне нравится, как он играет», — приводит слова Тухеля в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Вест Хэма» отклонил предложение команды по продлению контракта. Футболист открыт для перехода в новый клуб в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Деклан Райс провёл за «Вест Хэм» 43 матча во всех турнирах. Он сумел забить пять голов и сделать четыре результативные передачи. Также Райс провёл в этом сезоне 15 игр за сборную Англии и отметился двумя забитыми мячами.

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