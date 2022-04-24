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Диогу Дало: у «Манчестер Юнайтед» слишком незрелая команда

Диогу Дало: у «Манчестер Юнайтед» слишком незрелая команда
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало прокомментировал результат матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

«Это урок для нас. Кто-то может сказать, что нам не повезло, другие — что мы недостаточно хорошо играем. Я полностью понимаю разочарование болельщиков. Это урок для каждого из нас. У нас слишком незрелая команда, это нужно исправлять. Мы должны быть более энергичными, хотеть победить больше остальных, доминировать. Над этим необходимо работать ежедневно. Нельзя надеяться, что всё разрешится само собой, раз мы играем в «Манчестер Юнайтед». Нужно всё делать правильно, каждый должен это усвоить», — приводит слова Дало пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» набрал 60 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.

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