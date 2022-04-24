«Рубин» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Рубин» — «Арсенал». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Ранэль Зияков (Набережные Челны).
«Рубин» набрал 26 очков в 25 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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