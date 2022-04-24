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«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Химки» — «Крылья Советов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Крылья Советов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 25 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (25) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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