«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Химки» — «Крылья Советов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Крылья Советов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



«Крылья Советов» набрали 38 очков в 25 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (25) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).