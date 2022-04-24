«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Химки» — «Крылья Советов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 25 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (25) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
12:24
-
12:17
-
12:13
-
12:12
-
12:04
-
11:59
-
11:57
-
11:52
-
11:42
-
11:36
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:39
-
10:32
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:14
-
10:14
-
10:08
-
10:06
-
09:49
-
09:48
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:18
Партнерский контент