ЦСКА — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 24 апреля, состоится матч ЦСКА — «Динамо». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Динамо» набрало 52 очка в 25 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (44) — на 4-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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