Тренер Уэльса: когда Бэйла называют паразитом, у меня закипает кровь

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж осудил критику полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, которой он подвергается в Испании.
«Я потрясен этим. Я хорошо знаю Гарета, и многие не видят его поступков вне поля: недавно он делал пожертвования в Национальную службу здравоохранения и больницу в Кардиффе. И это были значительные суммы. Никто не отмечает Гарета за это, потому что он не кричит о своих делах, а люди не слышат об этом. Он держит это при себе.
Когда его называют паразитом, у меня закипает кровь. Мне это не нравится. Это не о Гарете Бэйле, капитане сборной нашей страны, который ведёт нас вперёд. И он никогда не был и не будет паразитом.
Если мы выйдем на чемпионат мира, то он точно будет играть. Чемпионат мира – это мечта Бэйла, ему не хватает только этого турнира в его блестящей карьере. Не знаю, за какой клуб он будет выступать. Возможно, он вернётся домой, останется в Испании или примет другой вызов. Я действительно не знаю», – приводит слова Пейджа The Athletic.
- 24 апреля 2022
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