Жемалетдинов: у «Локо» тяжёлая концовка РПЛ — «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов считает, что железнодорожников ждёт тяжёлый заключительный отрезок Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московскому клубу предстоит сыграть в последних турах с «Зенитом», «Краснодаром», «Рубином», «Динамо» и «Крыльями Советов».

«На самом деле у нас вообще тяжёлая концовка — «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Динамо», «Крылья». Это очень тяжёлый отрезок. Будем биться, будем стараться, потому что у нас другого выхода нет. Отступать некуда. Будем играть на победу», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.