Фердинанд: с уходом Сульшера из «Манчестер Юнайтед» стало только хуже

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3) высказался о ситуации в стане «красных дьяволов».



«С тех пор как Сульшер ушёл, стало только хуже. Теперь у «Манчестер Юнайтед» нет шансов попасть в четвёрку лучших. Нет шансов, всё кончено. Это не тот клуб, который я знаю. «Манчестер Юнайтед» потерял волю к борьбе, у команды нет искры. Возможно, дело не в Рангнике, но сейчас клуб находится в худшем положении», — приводит слова Фердинанда BT Sport.



Лондонский «Арсенал» набрал 60 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (80).