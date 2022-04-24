Хоакин после победы в Кубке: мои слёзы — результат эмоций, которые я сдерживал все эти дни

40-летний полузащитник «Бетиса» Хоакин поделился эмоциями после победы его команды в финале Кубка Испании. «Бетис» играл с «Валенсией». Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти победу одержали футболисты «Бетиса» (5:4).

«Мои слёзы – результат эмоций, которые я сдерживал все эти дни. Плакать в такие моменты – это нормально. Все мы хотели снова выиграть этот прекрасный кубок.

Думаю, к такому результату привела не только работа в этом сезоне. Мы постепенно достигали поставленных целей, улучшали команду. Считаю, мы проводим отличный сезон.

Поздравляю и «Валенсию», всё-таки пенальти – это лотерея. Мы счастливы, потому что победили дома, в Севилье. Слава богу, нам удалось принести эту радость всем фанатам «Бетиса».

Очень много эмоций вызвала поддержка болельщиков на протяжении всех этих дней. Мы чувствовали ответственность. Я заплакал, потому что все мы хотели выиграть Кубок Испании снова», – приводит слова Хоакина AS.

Для зелёно-белых эта победа стала третьей в Кубке Испании. До этого клуб выигрывал в этом соревновании в 1977 и 2005 годах.

Хоакин также стал обладателем этого трофея в третий раз. Он выигрывал турнир с «Бетисом» в сезоне-2004/2005 и с «Валенсией» в сезоне-2007/2008. По окончании сезона 40-летний полузащитник завершит профессиональную карьеру.

«Бетис» — «Эльче» (0:1). Обзор матча. Ла Лига 21/22. 33-й тур:

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