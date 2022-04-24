Дрогба уступил на выборах президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Бывший нападающий «Челси», «Марселя» и «Галатасарая» Дидье Дрогба проиграл выборы на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара (FIF). Об этом сообщает BBC.
Экс-игрок африканской сборной выбыл из гонки по итогам первого тура голосования. Главой федерации был избран бизнесмен, член исполкома FIF Ясин Идрисс Диалло, который во втором туре победил бывшего вице-президента организации Сори Диабате — 63:61. Выборы несколько раз откладывались в связи с уточнением правильности регистрации некоторых кандидатов, в том числе Дрогба.
Кандидатура экс-игрока лондонского «Челси» была утверждена только после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании комитета по нормализации деятельности FIF.
Отметим, что предыдущий глава федерации Огюстен Сиди Диалло скончался в возрасте 61 года.
- 24 апреля 2022
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