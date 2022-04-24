Дриусси вышел на первое место в гонке бомбардиров МЛС, обойдя Чичарито, Пато и Игуаина

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров американской лиги МЛС.
Дриусси забил гол в матче «Остин» — «Ванкувер» (3:0) и вырвался в лидеры бомбардирской гонки – теперь на его счету шесть голов. Таким образом, Себастьян обошёл ряд звёздных футболистов – Хавьера Эрнандеса Чичарито (5), Карлоса Велу (4), Алешандре Пато (2) и Гонсало Игуаина (2).
Стоит отметить, что «Остин», за который выступает Дриусси, лидирует в Западной конференции МЛС, набрав 17 очков в восьми матчах. Всего в МЛС Дриусси уже забил 11 голов.
Напомним, летом 2021 года аргентинец реализовал своё право на выкуп контракта с «Зенитом». Форвард перешёл в петербургский клуб из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.
- 24 апреля 2022
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