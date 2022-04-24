Почеттино высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о поведении болельщиков на матче 34-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:1). Фанаты парижской команды не в первый раз освистали аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси.

Во вчерашнем матче аргентинец забил «Лансу» дальним ударом. Благодаря этой ничьей «ПСЖ» обеспечил себе 10-й титул чемпионов Франции.

«Это невероятно. Такие вещи сложно принять, ситуация непонятна, учитывая величие Лео, а также то, что он даёт футболу и продолжит давать», – приводит слова Почеттино RMC Sport.

В сезоне-2021/2022 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 22 матча в рамках чемпионата Франции. Он сумел забить четыре гола и сделать 13 результативных передач. Завоёванный вчера трофей стал для аргентинского нападающего 11-м чемпионским титулом в карьере.