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Рюдигер отклонил крупное предложение «МЮ» из уважения к «Челси». Игрок перейдёт в «Реал»

Рюдигер отклонил крупное предложение «МЮ» из уважения к «Челси». Игрок перейдёт в «Реал»
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Немецкий защитник Антонио Рюдигер отклонил крупное предложение «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Челси», за который выступает сейчас, информирует журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» были готовы платить Рюдигеру € 10 млн в год, но футболист отказался от этого предложения. Антонио станет игроком мадридского «Реала» ближайшим летом, соглашение игрока с «Королевским клубом» будет достигнуто ориентировочно на следующей неделе.

Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.

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