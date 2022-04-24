Ловчев: Карпин и «Ростов» будут настроены на 150 процентов. От «Спартака» ничего не жду

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится сегодня, 24 апреля.
«От «Спартака» я уже ничего не жду, потому что игры как не было, так и нет. Бывают всплески, но это так… С возвращением Карпина «Ростов» обрёл уверенность, стройность. Самое главное, Карпин — очень честолюбивый человек, у него есть некая обида на высказывание Федуна, когда тот назвал Валерия Георгиевича сбитым лётчиком. Карпин и ростовчане будут настроены на 150 процентов.
В «Спартаке» не очень квалифицированный подбор игроков. Думаю, у «Ростова» есть преимущество, он выглядит предпочтительнее по игре. Хотя есть понятие: плохая игра перед хорошей, а в дерби «Спартак» сыграл откровенно плохо.
Если играть с двумя высокими нападающими, как хочет Ваноли, нужно, чтобы с флангов летели мячи. Важно не просто выпустить игроков, а чтобы люди понимали, как им доставить мяч в штрафную площадку. В «Спартаке» это может сделать только Мозес — он очень квалифицированный игрок. А тут нет разницы, какая у «Спартака» схема, — игроки слабые!» — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 24 апреля 2022
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