«Химки» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Крылья Советов».
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.
Запасные: Генералов, Филин, Мамаев, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 25 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (25) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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