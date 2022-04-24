«Рубин» — «Арсенал»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Арсенал».
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Абильгор, Самошников, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Мусаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.
Запасные: Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
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