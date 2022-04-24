Назначены арбитры на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»
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УЕФА на своём официальном сайте объявил о назначении судейской бригады на первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Реал». Игра пройдёт 26 апреля на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Ассистировать ему будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвёртый арбитр — Артур Диаш. За VAR будут отвечать немцы — Марко Фриц и его ассистент Бастиан Данкерт.
Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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