Назначены арбитры на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

УЕФА на своём официальном сайте объявил о назначении судейской бригады на первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Реал». Игра пройдёт 26 апреля на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Ассистировать ему будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвёртый арбитр — Артур Диаш. За VAR будут отвечать немцы — Марко Фриц и его ассистент Бастиан Данкерт.

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».