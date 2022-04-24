Карраскаль: ЦСКА ждёт тяжёлый матч с «Динамо». Играем в футбол ради таких дерби
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Знаю, что это сильный соперник, который очень хорошо идёт в чемпионате и борется за титул. Но я полностью сконцентрирован на нас самих: на командных действиях, на собственной игре. По этой же причине не стану никого выделять у «Динамо».
Это будет очень тяжёлый, важный и интересный матч. Мы играем в футбол ради таких дерби. В ЦСКА, большом клубе, все ребята предвкушают подобные поединки. Наша задача — быть в таблице как можно выше, для этого нужно обыгрывать прямых конкурентов», — приводит слова Карраскаля пресс-служба ЦСКА.
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля.
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