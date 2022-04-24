Директор лондонского «Арсенала» рассказал о целях клуба на летнее трансферное окно

Директор «Арсенала» Эду Гаспар поделился планами лондонского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы хотим сосредоточиться на подписании одного или двух игроков. После прошлогодних летних перемен нам нужен следующий шаг. У нас есть целая стратегия», — приводит слова Эду Гаспара в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация об интересе «Арсенала» к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу.

В летнее трансферное окно сезона-2021/2022 состав лондонского клуба пополнили вратарь Аарон Рамсдейл, защитники Бен Уайт, Такэхиро Томиясу и Нуну Тавареш, а также полузащитники Альберт-Мбойо Самби Локонга и Мартин Эдегор.

Лондонцы после 33 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.