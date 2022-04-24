Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор лондонского «Арсенала» рассказал о целях клуба на летнее трансферное окно

Директор лондонского «Арсенала» рассказал о целях клуба на летнее трансферное окно
Комментарии

Директор «Арсенала» Эду Гаспар поделился планами лондонского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы хотим сосредоточиться на подписании одного или двух игроков. После прошлогодних летних перемен нам нужен следующий шаг. У нас есть целая стратегия», — приводит слова Эду Гаспара в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация об интересе «Арсенала» к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу.

В летнее трансферное окно сезона-2021/2022 состав лондонского клуба пополнили вратарь Аарон Рамсдейл, защитники Бен Уайт, Такэхиро Томиясу и Нуну Тавареш, а также полузащитники Альберт-Мбойо Самби Локонга и Мартин Эдегор.

Лондонцы после 33 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг подписал сделку с дьяволом «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг подписал сделку с дьяволом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022