Директор лондонского «Арсенала» рассказал о целях клуба на летнее трансферное окно
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Директор «Арсенала» Эду Гаспар поделился планами лондонского клуба на летнее трансферное окно.
«Мы хотим сосредоточиться на подписании одного или двух игроков. После прошлогодних летних перемен нам нужен следующий шаг. У нас есть целая стратегия», — приводит слова Эду Гаспара в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация об интересе «Арсенала» к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу.
В летнее трансферное окно сезона-2021/2022 состав лондонского клуба пополнили вратарь Аарон Рамсдейл, защитники Бен Уайт, Такэхиро Томиясу и Нуну Тавареш, а также полузащитники Альберт-Мбойо Самби Локонга и Мартин Эдегор.
Лондонцы после 33 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.
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