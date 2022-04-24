Карраскаль: я вообще ничего не знал про Москву, когда приезжал в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своих впечатлениях от Москвы.

«Нужно увидеть город, страну, пожить в ней чуть-чуть, а только потом делать выводы. Мне было, наверное, проще, чем остальным иностранцам: я вообще ничего не знал про Москву, когда приезжал. Только то, что она где-то есть на этом свете — и всё. Максимум — посмотрел фото в интернете.

Я лёгок на подъем, мне важнее самому приобщиться к культуре, прочувствовать местную жизнь, чем слушать чьи-то отзывы. Москва — отличный город, я на все сто процентов в своей тарелке! Здесь красиво и комфортно», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Карраскаль выступает за ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит аргентинскому «Ривер Плейт».