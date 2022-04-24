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Карраскаль: два раза над предложением ЦСКА я не думал! Европа – мечта всех южноамериканцев

Карраскаль: два раза над предложением ЦСКА я не думал! Европа – мечта всех южноамериканцев
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что над предложением армейцев долго не раздумывал, так как играть в Европе — это мечта всех южноамериканских футболистов.

«Мечта всех южноамериканских мальчишек, которые выбирают футбол, – играть в Европе. Два раза над предложением ПФК ЦСКА я не думал!» — приводит слова Хорхе Карраскаля официальный сайт московского ЦСКА.

Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит аргентинскому «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.

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