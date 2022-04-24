Карраскаль: ЦСКА возобновил сезон с 5 побед подряд. В таком ключе будем действовать дальше

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о результатах армейской команды.

«Матчи с «Уралом», «Химками» и «Уфой» — это были неудачные для нас игры, которые, впрочем, уже забыты. У любой команды есть матчи, когда не всё получается и ты теряешь очки. Я рад, что могу донести свои мысли до наших болельщиков, и в первую очередь хотел бы заверить, что сейчас мотивация у всех футболистов очень высока. Мы расстроены, что огорчили фанатов!



Зато в предыдущих играх мы показали всем, как здорово, слаженно и результативно можем действовать на поле. Сезон возобновился для нас с пяти побед подряд, и именно в таком ключе мы намерены действовать дальше. Точно знаю, что команда на это способна», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.