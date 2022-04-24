«Полнейший комфорт на поле и в жизни!» Карраскаль — об адаптации в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался по поводу адаптации в армейской команде.

«Все говорят, что я хорошо влился в коллектив и адаптировался? Это в первую очередь заслуга самих ребят. Команда окружила меня заботой, это придало уверенности. Ехал с мыслями помочь, всего себя отдать общему делу. Сейчас так и происходит, чему я очень рад! Действительно, ощущаю полнейший комфорт как на поле, так и в жизни», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.