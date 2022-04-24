Хапов: Карпукас — это будущее «Локомотива». Он будет прогрессировать

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов поделился мнением о 19-летнем полузащитнике команды Артёме Карпукасе.
«Артёма мы давно знаем, он из нашей академии. Когда я работал в селекционном отделе, ездил с «Казанкой» на сборы в Турцию, он там очень хорошо себя проявил и заслуженно получил вызов в первую команду. Думаю, он будет прогрессировать. У Артёма есть все качества, чтобы прибавлять, выходить на новый уровень.
Молодые ребята должны воспользоваться этим шансом. Они должны понимать, что таких шансов может больше не быть. Артём должен зацепиться и своей работой, своей игрой доказывать, что он готов играть в основном составе. У него есть для этого все качества. Это будущее «Локомотива». Он правильно должен всё оценить и продолжать работать», — сказал Хапов в интервью пресс-службе «Локомотива».
- 24 апреля 2022
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