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«Атлетико» хочет подписать нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса

«Атлетико» хочет подписать нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса
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Мадридский «Атлетико» интересуется уругвайским форвардом «Бенфики» Дарвином Нуньесом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Усиление позиции нападающего станет для испанского клуба приоритетом на летнее трансферное окно. Нуньес наряду с Лаутаро Мартинесом из «Интера» обозначаются как главные кандидаты на переход в «Атлетико».

Уругвайский форвард «Бенфики» забил 33 мяча за португальский клуб в этом сезоне во всех турнирах. Ожидается, что «Бенфика» запросит за своего нападающего не менее € 70 млн.

По данным источника, испанский клуб попытается сбить запрашиваемую за Нуньеса цену интересом к форварду «Жил Висенте» Самуэлу Лину. Бразилец Лину является открытием этого сезона в чемпионате Португалии. Он сумел забить 12 голов за скромный португальский клуб во всех турнирах.

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