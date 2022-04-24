«Атлетико» хочет подписать нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса

Мадридский «Атлетико» интересуется уругвайским форвардом «Бенфики» Дарвином Нуньесом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Усиление позиции нападающего станет для испанского клуба приоритетом на летнее трансферное окно. Нуньес наряду с Лаутаро Мартинесом из «Интера» обозначаются как главные кандидаты на переход в «Атлетико».
Уругвайский форвард «Бенфики» забил 33 мяча за португальский клуб в этом сезоне во всех турнирах. Ожидается, что «Бенфика» запросит за своего нападающего не менее € 70 млн.
По данным источника, испанский клуб попытается сбить запрашиваемую за Нуньеса цену интересом к форварду «Жил Висенте» Самуэлу Лину. Бразилец Лину является открытием этого сезона в чемпионате Португалии. Он сумел забить 12 голов за скромный португальский клуб во всех турнирах.
- 24 апреля 2022
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