Карраскаль высказался о проблемах детского футбола России

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о проблемах детского футбола в России.
«В детском футболе России тренеры не поощряют яркую игру своих подопечных? Считаю, что мальчишки должны постоянно пробовать дриблинг, различные виды ударов, технических приёмов. Если бы я был тренером — всегда бы кричал им: «Играйте вперёд, а не назад (улыбается)!» Только если ты будешь повторять все эти движения по сто раз на дню, научишься мыслить и играть нестандартно, креативно. Не все станут технарями, но все сумеют прибавить в этих навыках, для современного футбола это важно. А когда ребятам не разрешают этого делать, они вырастают обычными игроками, без изюминки», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.
Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.
- 24 апреля 2022
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