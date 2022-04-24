В «Сочи» рассказали о ходе восстановления Родригао. У защитника перелом ребра
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о ходе восстановления защитника команды Родригао.
«Примерных сроков восстановления не могу вам сказать. Всё идёт по плану. Будет видно. Сейчас об этом говорить пока рано», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Родригао получил перелом ребра в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).
Родригао перешёл в «Сочи» из «Жил Висенте» в 2021 году. В нынешнем сезоне 26-летний бразильский футболист принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Сочи» в 26 матчах набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
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