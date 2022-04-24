Ребров: Карпин и «Ростов» всегда были непростым орешком для «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Валерий Георгиевич Карпин и «Ростов» всегда были непростым орешком для нас. Тем более не надо забывать: в воротах ростовчан сегодня сыграет мой хороший друг и коллега Серёга Песьяков, которого все вы помните по выступлениям за нашу команду. Конкурировать с ним за место в воротах «Спартака» всегда было интересно. Открытый, честный, весёлый и трудолюбивый мужчина. Надеюсь, сегодня доставим ему много проблем!» — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Напомним, встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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