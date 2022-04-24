Новиков — о дерби ЦСКА — «Динамо»: будет тяжёлая игра — можно многое потерять

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 24 апреля.
«Будет тяжёлая игра. В этом матче можно многое потерять. Результат будет довлеть над обеими командами. С одной стороны, хочется, чтобы сегодня был интересный матч с обилием голевых моментов. С другой — думаю, игра сложится очень аккуратно. Команды не захотят рисковать. Будет минимум голевых моментов.
Ошибка Карасёва с удалением Варелы в игре со «Спартаком»? Самый классный судья, который у нас есть, будет обслуживать этот матч. Он будет судить то, что видит. Плюс есть VAR. Не думаю, что судейство как-то скажется на этом матче. Когда одна из команд сильнее другой, никто ей помешать не может», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 24 апреля 2022
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